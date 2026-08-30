Colts make roster moves to form initial 53-man roster

The Colts on Sunday made the following roster moves to form their initial 53-man roster:
Waived:
- DT Cameron Ball
- RB Ulysses Bentley IV
- S Austin Brown
- CB Rob Carter Jr.
- RB Anderson Castle
- T Blake Freeland
- TE JJ Galbreath
- WR Anthony Gould
- K Blake Grupe
- WR Sahmir Hagans
- CB Kenneth Harris
- C Josh Kreutz
- T Roy Mbaeteka
- DE Mitchell Melton
- TE Tyler Moore
- C Jimmy Morrissey
- DE Durrell Nchami
- WR Ben Nikkel
- WR Eli Pancol
- CB Mekhi Rodgers
- T Nolan Rucci
- S Daniel Scott
- WR Raylen Sharpe
- C Geno VanDeMark
- LB Devin Veresuk
- S Trey Washington
- T Trey Wedig
- LB West Weeks
- DT Colby Wooden
Released:
- TE Pharaoh Brown
- DT Derrick Nnadi
- G Josh Sills
- QB Easton Stick
- S Juanyeh Thomas
- WR Nick Westbrook-Ikhine
Placed on injured reserve:
- TE Will Mallory (designated to return)
- WR D.J. Montgomery
- WR Coleman Owen
*Note: Cornerback Cam Taylor-Britt