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Colts International

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Colts Fanzone bringt NFL-Feeling nach München

Drei Tage Football, Entertainment und Fan-Erlebnisse rund um das „2026 Munich Game“-Wochenende

Nov 04, 2026 at 08:59 AM
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Colts Communications
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Indianapolis – Die Indianapolis Colts und Lucas Oil Products, offizieller globaler Partner des NFL-Teams, bringen während des NFL-Wochenendes rund um das NFL Munich Game 2026 American-Football-Stimmung ins Zentrum Münchens.

Die von Lucas Oil präsentierte Colts FanZone im "Weißen Bräuhaus im Tal" bietet vom 13. bis 15. November einen kostenlosen Treffpunkt für alle Football-Fans. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmachaktionen rund um American Football, Unterhaltung, Gewinnspielen, Fanartikeln sowie persönlichen Begegnungen mit ehemaligen Spielern und weiteren Vertretern des Teams. Damit bringen die Colts die Begeisterung für American Football und die besondere Atmosphäre rund um das Team erneut nach Deutschland.

Auch wenn die Indianapolis Colts beim "Munich Game" selbst nicht auf dem Spielfeld stehen, bleibt Deutschland ein wichtiger Markt für das Team. Gemeinsam mit Österreich und der Schweiz gehört es zu den internationalen Märkten, in denen die Colts im Rahmen des NFL "Global Markets Program" den Austausch mit Fans, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften fördern.

Änderungen am Programm und bei den angekündigten Auftritten sind vorbehalten. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. Weitere Informationen und aktuelle Meldungen gibt es unter Colts.com/munichfanzone sowie auf Instagram und Facebook unter @ColtsDE.

FR., 13. NOV.

Starten Sie gemeinsam mit anderen Colts- und NFL-Fans ins Wochenende und machen Sie sich bereit für die Public-Viewing-Party am Sonntag zum Spiel der Colts gegen die Miami Dolphins sowie für das NFL-Spiel 2026 in München, bei dem New England gegen Detroit antritt.

WANN: 18:00 – 23:30 Uhr MEZ

WO: Weißes Bräuhaus im Tal, Tal 7, 80331 München

JETZT ANMELDEN

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SAMSTAG, 14. NOVEMBER – COLTS-FAN-PUB-PARTY

Bei der Colts-Fan-Kneipenparty am Samstagabend gibt es ein Meet-and-Greet sowie eine Autogrammstunde mit dem ehemaligen Colts-Spieler und internationalen Botschafter Björn Werner, Auftritte des Team-Maskottchens "Blue", Fototermin, Werbegeschenke, Getränkespecials und vieles mehr.

WANN: 19:00 – 23:30 Uhr MEZ

  • Meet & Greet mit Björn Werner
  • Auftritte von "Blue" und den Colts Cheerleaders
  • Colts-Werbegeschenke und Fan-Quiz

WO: Weißes Bräuhaus im Tal, Tal 7, 80331 München

JETZT ANMELDEN

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SONNTAG, 15. NOVEMBER – COLTS VS. DOLPHINS-PUBLIKUMSPARTY

Der Spieltag in der Colts FanZone beginnt mit einem traditionellen bayerischen Weißwurst-Frühstück, das käuflich erhältlich ist. Später am Abend findet in der FanZone eine Public Viewing-Veranstaltung zum Heimspiel der Colts gegen die Miami Dolphins in Indianapolis statt.

WANN:

  • 9:00 Uhr MEZ – Traditionelles bayerisches Weißwurst-Frühstück
  • 18:00 – 23:30 Uhr MEZ – Einlass zur Public Viewing-Veranstaltung
  • 19:00 Uhr MEZ – Anpfiff: Colts gegen Dolphins

WO: Weißes Bräuhaus im Tal, Tal 7, 80331 München

JETZT ANMELDEN

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