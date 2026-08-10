Indianapolis Colts verkünden offizielle FanZone für das NFL London Game 2026

Nach dem großen Erfolg der offiziellen Colts FanZone im Rahmen des NFL Germany Games in Berlin im vergangenen Jahr bringen die Indianapolis Colts ihre Fan-Erlebnisse nun nach London. Rund um das NFL London Game 2026 wird die "Colts FanZone at Greenwood", präsentiert von Lucas Oil, vom 1. bis 4. Oktober zum offiziellen Treffpunkt für Colts-Fans sowie Football-Begeisterte aus Großbritannien, Europa und darüber hinaus.

Mit dem Greenwood als Austragungsort haben die Colts eine der bekanntesten Sportlocations Londons gewählt. Dort erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das die besondere Atmosphäre des NFL-Spielwochenendes aufgreift und Fans noch näher an das Team heranbringen soll. Nach dem positiven Feedback zur FanZone in Berlin bauen die Colts ihr internationales Fanangebot damit weiter aus.

"Die Stimmung, die unsere Fans im vergangenen Jahr in Berlin geschaffen haben, war außergewöhnlich. Wir freuen uns sehr darauf, dieses besondere Erlebnis 2026 nach London zu bringen", sagt Roger VanDerSnick, Chief Commercial Officer der Indianapolis Colts. "Die Colts FanZone at Greenwood wird der Ort sein, an dem sich unsere Fans treffen, gemeinsam ihr Team feiern und Football-Fans aus aller Welt kennenlernen können – egal, ob sie aus Indianapolis, Europa oder direkt aus London kommen."

Während des gesamten Wochenendes erwartet die Besucher unter anderem:

die offizielle Colts Watch Party,

interaktive Football-Aktivierungen

Gewinnspiele und Fan-Aktionen

Auftritte von Special Guests

offizielles Merchandise der Indianapolis Colts

Speisen, Getränke und Unterhaltung

Weitere Informationen zum Programm sowie zu besonderen Veranstaltungen rund um die Colts FanZone werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Für das Colts gg. Commanders NFL London Game 2026 ist aktuell noch eine begrenzte Anzahl an Tickets verfügbar. Weitere Informationen sowie Tickets erhalten Fans unter NFL.com/London.

Offizielle Colts London-Reisepakete