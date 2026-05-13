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Colts International

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Indianapolis Colts spielen als Auswärtsteam beim NFL London Game 2026 im Tottenham Hotspur Stadium

Colts bestreiten nach Frankfurt (2023) und Berlin (2025) ihr drittes Regular-Season-Spiel in Europa – Gegner am 4. Oktober sind die Washington Commanders

May 13, 2026 at 08:59 AM
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Colts Communications
London2026-Web (1)

Die Indianapolis Colts kehren 2026 auf die internationale Bühne zurück und werden als Auswärtsteam beim NFL London Game im Tottenham Hotspur Stadium am 4. Oktober gegen die Washington Commanders antreten.

Das Spiel stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein im fortlaufenden Engagement der Colts dar, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen – insbesondere in Europa und der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), in der die Franchise im Rahmen des NFL Global Markets Program über Vermarktungsrechte verfügt.

"Die Indianapolis Colts sind stolz auf die herausragende Arbeit der NFL, den großartigen Sport American Football weltweit zu verbreiten, und freuen sich sehr, Teil dieser globalen Entwicklung zu sein, wenn wir nach London zurückkehren", sagte Colts Owner & CEO Carlie Irsay-Gordon. "In den vergangenen Jahren haben wir großartige Erfahrungen im Austausch mit Fans und Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht. Mit weiteren internationalen Spielen, dem rasanten Wachstum von Flag Football und einer stetig steigenden Zahl leidenschaftlicher NFL-Fans weltweit wird die internationale Präsenz der Colts und der NFL weiter zunehmen."

Die Colts sowie Lucas Oil Products, offizieller globaler Partner der Franchise, haben ihre internationale Präsenz in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Nach ihrer Teilnahme an den NFL Frankfurt Games 2023 und dem jüngsten Regular-Season-Heimspiel in Berlin 2025 wird das London Game 2026 das dritte Regular-Season-Spiel der Colts in Europa innerhalb von vier Jahren sein. Internationale Aktivitäten sind zu einem zentralen Bestandteil der langfristigen Strategie der Organisation geworden. Durch Spieler, Faninitiativen und lokalisierten Content – einschließlich eigener Social-Media-Kanäle und Community-Aktivierungen – haben die Colts enge Verbindungen zu den europäischen Märkten aufgebaut.

Die internationale Geschichte der Colts reicht mehr als zwei Jahrzehnte zurück und umfasst Spiele in Mexiko (2000), Japan (2005), Kanada (2010), London (2016), Frankfurt (2023) und Berlin (2025). Ihr erstes offizielles International Regular Season Game bestritten die Colts 2016 in London gegen die Jacksonville Jaguars im Wembley Stadium.

Weitere Details, einschließlich Ticketinformationen und Fan-Angeboten, werden in den kommenden Tagen nach der offiziellen Veröffentlichung des internationalen NFL-Spielplans 2026 bekannt gegeben.

Als offizieller Hospitality-Partner der NFL hat On Location bereits offizielle Ticket- und Reisepakete für das NFL London Game im Tottenham Hotspur Stadium veröffentlicht. Diese beinhalten unter anderem Premium-Sitzplätze, exklusive Fan-Events, Flüge, hochwertige Hotelunterkünfte, geführte Touren, sowie einmalige Erlebnisse.

Weitere Informationen zum Besuch des NFL London Games finden Sie unter: https://OnLocationExp.com/ColtsLondon

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Über die Indianapolis Colts

Die Indianapolis Colts verfolgen das Ziel, Fans und Menschen in ihrer Stadt, ihrem Bundesstaat und darüber hinaus zu begeistern, zu inspirieren und zu verbinden – indem sie auf die richtige Weise erfolgreich sind. Seit ihrem Umzug nach Indianapolis im Jahr 1984 haben die Colts 19 Mal die NFL-Playoffs erreicht, elf Divisionstitel gewonnen, zwei AFC-Meisterschaften gefeiert und Super Bowl XLI gewonnen. In ihrer 73-jährigen Geschichte stand die Franchise siebenmal in einem NFL-Endspiel bzw. Super Bowl und konnte insgesamt vier Titel gewinnen (1958, 1959, 1970 und 2006). Abseits des Spielfelds engagieren sich die Colts für die Verbesserung der Lebensqualität in ihrer Gemeinschaft – durch vielfältige Projekte, Partnerschaften und Initiativen, die eine gesunde, inklusive und mitfühlende Gesellschaft fördern. Zudem arbeiten sie eng mit aktuellen und ehemaligen Spielern zusammen, um soziales Engagement zu stärken und nachhaltige Beiträge für die Gemeinschaft zu leisten.

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