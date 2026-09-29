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Colts und Lobster & Lemonade präsentieren exklusive "Blue"-Kollection

Erste offizielle Zusammenarbeit der deutschen Lifestyle-Marke mit einem NFL-Team feiert die Bekanntheit des Colts-Maskottchens „Blue“ in Europa

Sep 29, 2026 at 09:59 AM
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Colts Communications
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Indianapolis & Darmstadt – Die Indianapolis Colts und die deutsche Lifestyle-Marke Lobster & Lemonade haben heute eine exklusive, limitierte Bekleidungskollektion für den europäischen Markt angekündigt. Die Kollektion ist vom offiziellen Colts-Maskottchen "Blue" inspiriert.

Lobster & Lemonade ist für seinen charakteristischen Illustrationsstil und die Verbindung von Sport, Kultur und Storytelling bekannt. Die Marke ist zu einem festen Bestandteil des Wachstums der NFL in Deutschland geworden und trägt mit ihren Apparel-Kollektionen dazu bei, American Football für Fans auf kreative Weise erlebbar zu machen.

Die "Blue Collection" markiert die erste offizielle Zusammenarbeit von Lobster & Lemonade mit einem NFL-Team.

"Blue hat sich international zu einem der bekanntesten Gesichter der Colts-Marke entwickelt. In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, wie Fans in ganz Europa seine Persönlichkeit, seinen Humor und seine Energie angenommen haben. Die Partnerschaft mit Lobster & Lemonade bietet die perfekte Gelegenheit, diese Verbindung zu feiern, und ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement für Fans in der gesamten Region", sagte Hayden Barnack, Director of Marketing der Indianapolis Colts.

Die Kollektion verbindet Blues verspielte Persönlichkeit mit der modernen Ästhetik von Lobster & Lemonade.

"Unser Ziel war es, etwas zu schaffen, das authentisch widerspiegelt, wie Fans Blue erleben", sagte Christian Hinz, CEO von Lobster & Lemonade. "Blues Persönlichkeit funktioniert über Sprachen und Kulturen hinweg. Genau das macht ihn zu einer so spannenden Figur für eine kreative Zusammenarbeit. Die Kollektion ist von den Momenten und Begegnungen inspiriert, die Colts-Fans im Laufe der Jahre in Deutschland mit ihm erlebt haben."

Die Kollektion ist für Erwachsene und Kinder erhältlich und umfasst Hoodies und T-Shirts mit eigens für die Zusammenarbeit entwickelten Original-Illustrationen.

Die "Blue Collection" ist ab Donnerstag, 1. Oktober, 11 Uhr BST erhältlich:

  • Online: über europe.nflshop.com und LobsterLemonade.com
  • Vor Ort: im Pop-up-Shop in der Colts FanZone at Greenwood Pub vom 1. bis 3. Oktober
  • Vor Ort: im NFL Shop London, 360–366 Oxford Street, London, W1C 1JN, sowie im NFL Shop Tottenham im Tottenham Hotspur Stadium während der London Game Week vom 1. bis 4. Oktober
  • Später in der Saison: im Rahmen der Colts-Aktivierungen rund um die Rückkehr der NFL nach München im November

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