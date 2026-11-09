Colts x Lobster & Lemonade: Limitierte "Blue"-Kollektion kommt zur NFL Game Week nach München

Indianapolis & München, Deutschland – Die Indianapolis Colts und die deutsche Lifestyle-Marke Lobster & Lemonade bringen ihre limitierte gemeinsame "Blue"-Kollektion nach Deutschland. Ab Donnerstag, dem 12. November, um 10 Uhr (MEZ) ist die Kollektion im NFL Shop München erhältlich.
Anlässlich des Deutschlandstarts wird Blue, das offizielle Maskottchen der Indianapolis Colts und die Inspiration für die Zusammenarbeit, dem NFL Shop München am Donnerstag, dem 12. November, um 16 Uhr (MEZ) einen besonderen Besuch abstatten.
Die Kollektion wurde bereits zu Beginn der laufenden Saison vorgestellt und verbindet Blues unverwechselbare Persönlichkeit mit der designorientierten Ästhetik von Lobster & Lemonade. Im Mittelpunkt stehen eigens für die Kooperation entwickelte Illustrationen, die den Charakter des Colts-Maskottchens aufgreifen und in einem eigenständigen Designkonzept umsetzen.
Die limitierte Kollektion umfasst Hoodies und T-Shirts in verschiedenen Designs für Erwachsene und Kinder. Fans können die Artikel während der Munich Game Week erwerben, solange der Vorrat reicht:
- Online: über europe.nflshop.com und LobsterLemonade.com
- NFL Shop München: Neuhauser Straße 47, vom 12. bis 14. November sowie am 16. November
- NFL Shop in der Allianz Arena: am Spieltag, Sonntag, dem 15. November