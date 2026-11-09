Colts x Lobster & Lemonade: Limitierte "Blue"-Kollektion kommt zur NFL Game Week nach München

Indianapolis & München, Deutschland – Die Indianapolis Colts und die deutsche Lifestyle-Marke Lobster & Lemonade bringen ihre limitierte gemeinsame "Blue"-Kollektion nach Deutschland. Ab Donnerstag, dem 12. November, um 10 Uhr (MEZ) ist die Kollektion im NFL Shop München erhältlich.

Anlässlich des Deutschlandstarts wird Blue, das offizielle Maskottchen der Indianapolis Colts und die Inspiration für die Zusammenarbeit, dem NFL Shop München am Donnerstag, dem 12. November, um 16 Uhr (MEZ) einen besonderen Besuch abstatten.