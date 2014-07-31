Horseshoe at High Noon-Colts All-Time Touchdowns by Jersey Number

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ANDERSON – The Colts have been playing since 1953 and most of the jersey numbers worn by players have reached the end zone. See which jersey number is responsible for the most touchdowns.
TOUCHDOWNS BY JERSEY NUMBERS
* *
Jersey Number-Number of TDs-Names of Players and How Many Each Scored
1-0
2-2-Timmy Brown (2)
3-0
4-3-Jim Harbaugh (3)
5-0
6-0
7-19-Bert Jones (14), Don Majkowski (3), Gary Hogeboom (2)
8-0
9-0
10-6-Jack Trudeau (3), Art Schlichter (1), Taj Smith (1), Terrence Wilkins (1)
11-14-Anthony Gonzalez (7), Donnie Avery (3), Jeff George (2), Greg Landry (2)
12-14-Andrew Luck (9), Bill Troup (2), Ricky Turner (2), Matt Kofler (1)
13-13-T.Y. Hilton (13)
14-11-Marty Domres (6), George Shaw (5)
15-10-Blair White (5), LaVon Brazill (3), Earl Morrall (1), Craphonso Thorpe (1)
16-2-Da'Rick Rogers (2)
17-30-Austin Collie (16), Sam Havrilak (7), Chris Chandler (4), Griff Whalen (2), Hunter Smith (1)
18-23-Peyton Manning (17), Mike Pagel (4), Gary Kerkorian (2)
19-13-John Unitas (13)
20-62-Albert Bentley (28), Joe Washington (13), Jerry Logan (6), George Taliaferro (5), Darius Butler (3), Milt Davis (3), Jeff Burris (2), Jackie Wallace (2)
21-12-Lamont Warren (6), Billy Vessels (3), Mustafah Muhammad (1), Bob Sanders (1), Rick Volk (1)
22-11-Buddy Young (11)
23-88-Don McCauley (58), James Mungro (13), Anthony Johnson (6), Carl Taseff (6), Alvin Moore (3), Jack Maitland (2)
24-113-Lenny Moore (113)
25-25-Alex Hawkins (20), Robert Blackmon (1), Nesby Glasgow (1), Nick Harper (1), Ronald Humphrey (1), Jerraud Powers (1)
26-66-Lydell Mitchell (41), Royce Womble (5), Kelvin Hayden (4), Lenny Lyles (4), Preston Pearson (4), Mike Sommer (2), Kim Anderson (1), Tony Blevins (1), Dewell Brewer (1), Alan Grant (1), Delano Howell (1), Mewelde Moore (1)
27-41-Curtis Dickey (23), Ray Perkins (11), Jacob Lacey (2), R.C. Owens (2), Von Hutchins (1), Howard Stevens (1), Keith Taylor (1)
28-110-Marshall Faulk (51), Jimmy Orr (50), Cotton Speyrer (6), Cleveland Franklin (3)
29-89-Joseph Addai (48), Eric Dickerson (35), Jason Belser (3), Marshall Johnson (2), Mark Kafentzis (1)
30-6-Alvin Haymond (2), Larry Anderson (1), Clifton Dawson (1), Ron Gardin (1), Bake Turner (1)
31-30-Donald Brown (19), Billy Pricer (3), Dick Bielski (2), Zach Dixon (2), Nelson Munsey (2),
Keiwan Ratliff (1), Steve Stonebreaker (1)
32-114-Edgerrin James (75), Randy McMillan (26), Mike Curtis (3), Mark Smolinski (3), Zack Crockett (2), Mike Hart (2), Joe Don Looney (2), Cassius Vaughn (1)
33-63-Dominic Rhodes (22), Tony Lorick (16), Curtis Dickey (11), Eddie Hinton (11), Vick Ballard (3)
34-39-George Wonsley (9), Terry Cole (6), Ron Lee (6), Delone Carter (5), Joe Perry (4), Trent Richardson (4), Ray Buchanan (3), Tom Nowatzke (1), T.J. Rushing (1)
35-95-Alan Ameche (44), Glenn Doughty (24), Rodney Culver (14), Chad Simpson (4), Ricky Williams (4), Ran Carthon (2), Jim Duncan (2), J.W. Lockett (1)
36-26-Norm Bulaich (14), Don Hardeman (4), Kenton Keith (4), Jim Finn (1), Deji Karim (1), Bill Pellington (1), Zollie Toth (1)
37-4-Chad Cota (1), Chris Goode (1), Joe Orduna (1), Anthony Young (1)
38-27-Bill Olds (9), Dominic Rhodes (9), John Huzvar (5), Eugene Daniel (4)
39-4-Marvin Sims (2), Stanley Havili (1), Mike Prior (1)
40-8-Bobby Boyd (5), Tom Kalmanir (1), Ray McElroy (1), Jesse Thomas (1)
41-57-Tom Matte (57)
42-11-Javarris James (6), Roosevelt Potts (3), Gordon Brown (1), Jason David (1)
43-6-Frank Middleton (3), Lenny Lyles (2), Matt Giordano (1)
44-59-Dallas Clark (46), Bert Rechichar (4), Owen Gill (3), Ahmad Bradshaw (2), Lyle Blackwood (2), Tim Manoa (1), John Sample (1)
45-44-Jerry Hill (25), L.G. Dupre (13), Mike Siani (4), James Burroughs (1), Luke Lawton (1)
46-1-Jim Welch (1)
47-6-Larry Braziel (2), Ben Utecht (2), Gijon Robinson (1), Charlie Stukes (1)
48-27-Roosevelt Leaks (17), Don Nottingham (10)
49-0
50-2-Elijah Alexander (1), Jerrell Freeman (1)
51-1-Bob Grant (1)
52-1-Dick Szymanski (1)
53-3-Stan White (2), Marcus Washington (1)
54-3-Jeff Herrod (2), Sanders Shiver (1)
55-3-Quentin Coryatt (1), Barry Krauss (1), Clint Session (1)
56-3-Tony Bennett (2), Tyjuan Hagler (1)
57-0
58-5-Gary Brackett (3), Derrel Luce (2)
59-2-Cato June (2)
60-0
61-3-Dan Klecko (1), Robert Pratt (1), Jamey Richard (1)
62-0
63-0
64-0
65-0
66-1-Charles Robinson (1)
67-0
68-0
69-1-Randy Dixon (1)
70-0
71-0
72-1-Fred Cook (1)
73-0
74-1-Bill Schultz (1)
75-1-Larry Tripplett (1)
76-0
77-0
78-0
79-1-Bernard Holsey (1)
80-82-Bill Brooks (28), Raymond Butler (24), Terrence Wilkins (11), Aaron Bailey (8), Coby Fleener (6), Andy Nelson (3), Jim O'Brien (2)
81-89-Marcus Pollard (35), Roger Carr (29), Pat Beach (12), Bryan Fletcher (5), Ordell Braase
(2), Dave Young (2), Charles Arbuckle (1), Darrius Heyward-Bey (1), Joe Jones (1), Billy
Newsome (1)
82-72-Raymond Berry (68), Dan Edwards (4)
83-44-Brandon Stokley (15), Clarence Verdin (12), Dwayne Allen (4), Mack Alston (3),
Ted Hendricks (3), Qadry Ismail (3), Tim Sherwin (3), Trevor Insley (1)
84-90-Jim Mutscheller (40), Tom Mitchell (19), Jessie Hester (13), Mark Boyer (5), Jacob Tamme (5), Randy Burke (3), Flipper Anderson (2), E.G. Green (1), Mark Jackson (1), Neal Petties (1)
85-74-Ken Dilger (18), Matt Bouza (17), Pierre Garcon (16), Floyd Turner (6), Reggie Langhorne (4), Dee Mackey (4), Andre Rison (4), Mel Embree (1), Roy Hilton (1), Jimmie Kennedy (1), Aaron Moorehead (1), Mike Roberg (1)
86-44-Reese McCall (13), Jerome Pathon (6), Troy Walters (6), Stanley Morgan (4), Walter Murray (3), Butch Wilson (3), Freddie Scott (2), Brian Stablein (2), James Pruitt (1), Tom Santi (1), Phil Smith (1), Ben Utecht (1), Oliver Williams (1)
87-158-Reggie Wayne (80), Willie Richardson (24), Sean Dawkins (12), Raymond Chester (11), Roy Jefferson (7), Torrance Small (7), Wayne Capers (5), Jerry Richardson (4), Lloyd Colteryahn (3), James Noble (2), Tracy Porter (2), Brian DeRoo (1)
88-186-Marvin Harrison (128), John Mackey (38), Kerry Cash (7), Bernard Henry (6), Floyd Turner (4), John Andrews (1), Robbie Martin (1), Stanley Morgan (1)
89-2-Gino Marchetti (2)
90-3-Jamaal Anderson (1), Steve Emtman (1), Montae Reagor (1)
91-1-Chukie Nwokorie (1)
92-0
93-1-Dwight Freeney (1)
94-1-Rob Morris (1)
95-1-Fili Moala (1)
96-0
97-0
98-2-Johnie Cooks (1), Robert Mathis (1)
99-2-Donnell Thompson (1), Al Fontenot (1)
PLAYERS SCORING TOUCHDOWNS IN MORE THAN ONE JERSEY NUMBER
Lenny Lyles, 26 (4), 43 (2)
Curtis Dickey, 27 (23), 33 (11)
Dominic Rhodes, 33 (22), 38 (9)
Terrence Wilkins, 10 (1), 80 (11)
Floyd Turner, 85 (6), 88 (4)
Stanley Morgan, 86 (4), 88 (1)
Ben Utecht, 47 (2), 86 (1)