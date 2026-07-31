Colts sign RB Roydell Williams

Williams, 5-10, 223 pounds, appeared in 10 games (four starts) in two seasons (2024-25) at Florida State and totaled 41 carries for 99 yards (2.4 avg.) and two touchdowns. He also tallied seven receptions for 65 yards (9.3 avg.). Prior to Florida State, Williams saw action in 45 games (two starts) in four seasons (2020-23) at Alabama and compiled 234 carries for 1,165 yards (5.0 avg.) and 11 touchdowns. He also caught 21 passes for 152 yards (7.2 avg.) and two touchdowns.