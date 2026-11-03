Colts release unofficial depth chart for Week 9

OFFENSE
WR: Laquon Treadwell
LT: Bernhard Raimann, Charlie Heck
LG: Jalen Farmer, Dalton Tucker
C: Tanor Bortolini, Sedrick Van Pran-Granger
RG: Matt Goncalves
RT: Jalen Travis, Luke Tenuta
TE: Tyler Warren, Mo Alie-Cox, Drew Ogletree, Will Mallory, Pharaoh Brown
WR: Josh Downs, Anthony Gould
WR: Keenan Allen, Ashton Dulin, Deion Burks
QB: Daniel Jones, Anthony Richardson Sr., Riley Leonard
RB: Jonathan Taylor, Seth McGowan, DJ Giddens
DEFENSE
DE: Jaylahn Tuimoloau, George Gumbs Jr.
DT: Adetomiwa Adebawore, Kevin Givens
NT: Grover Stewart, Jerry Tillery, Tim Smith
DE: Laiatu Latu, Caden Curry
WLB: Jaylon Carlies, Bryce Boettcher, Tahj Chambers
MLB: Akeem Davis-Gaither, CJ Allen, Austin Ajiake
CB: Charvarius Ward Sr., Kenneth Harris
FS: Cam Bynum, Jonathan Owens
SS: AJ Haulcy, Hunter Wohler
N: Justin Walley, Kapena Gushiken
CB: Sauce Gardner
SPECIAL TEAMS
P: Rigoberto Sanchez
PK: Spencer Shrader
H: Rigoberto Sanchez
LS: Luke Rhodes
KR: Ashton Dulin, Seth McGowan
PR: Anthony Gould, Josh Downs, Ashton Dulin