Colts release 2026 regular season schedule

The Colts on Thursday released their 2026 regular season schedule, which includes two primetime games, an international contest and a finale against the defending AFC South champions.
The Colts' full 2026 regular season schedule is below:
|Week
|Date
|Opponent
|Stadium
|Time
|TV Network
|1
|Sept. 13
|Baltimore Ravens
|Lucas Oil Stadium
|1 p.m.
|CBS
|2
|Sept. 20
|@ Kansas City Chiefs
|GEHA Field at Arrowhead Stadium
|8:20 p.m.
|NBC
|3
|Sept. 27
|Houston Texans
|Lucas Oil Stadium
|1 p.m.
|CBS
|4
|Oct. 4
|@ Washington Commanders
|Tottenham Stadium
|9:30 a.m.
|NFL Network
|5
|Oct. 11
|@ Pittsburgh Steelers
|Acrisure Stadium
|1 p.m.
|CBS
|6
|Oct. 18
|Tennesse Titans
|Lucas Oil Stadium
|1 p.m.
|FOX
|7
|Oct. 25
|@ Minnesota Vikings
|U.S. Bank Stadium
|1 p.m.
|CBS
|8
|Nov. 1
|@ Jacksonville Jaguars
|EverBank Stadium
|1 p.m.
|CBS
|9
|Nov. 8
|Dallas Cowboys
|Lucas Oil Stadium
|1 p.m.
|FOX
|10
|Nov. 15
|Miami Dolphins
|Lucas Oil Stadium
|1 p.m.
|CBS
|11
|Nov. 19
|@ Houston Texans
|Reliant Stadium
|8:15 p.m.
|Amazon Prime
|12
|Nov. 29
|New York Giants
|Lucas Oil Stadium
|1 p.m.
|FOX
|13
|BYE WEEK
|14
|Dec. 13
|@ Philadelphia Eagles
|Lincoln Financial Field
|1 p.m.
|FOX
|15
|Dec. 20
|@ Tennessee Titans
|Nissan Stadium
|1 p.m.
|CBS
|16
|TBD
|Cincinnati Bengals
|Lucas Oil Stadium
|TBD
|TBD
|17
|Jan. 3
|@ Cleveland Browns
|Huntington Bank Field
|1 p.m.
|FOX
|18
|TBD
|Jacksonville Jaguars
|Lucas Oil Stadium
|TBD
|TBD
The Colts on Thursday also announced opponents, dates and times for their three preseason games.
