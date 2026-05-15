Colts release 2026 regular season schedule

The Colts will open the 2026 regular season at Lucas Oil Stadium against the Baltimore Ravens on Sunday, Sept. 13. 

May 14, 2026 at 08:00 PM
JJ Stankevitz

Colts.com Writer

The Colts on Thursday released their 2026 regular season schedule, which includes two primetime games, an international contest and a finale against the defending AFC South champions.

For more on the Colts' 2026 regular season schedule, catch Bill Brooks & Casey Vallier's analysis on the Instant Reaction Podcast, which you can watch on YouTube and download on Apple Podcasts, Spotify & all major platforms.

The Colts' full 2026 regular season schedule is below:

WeekDateOpponentStadiumTimeTV NetworkBuy Tickets
1Sept. 13Baltimore RavensLucas Oil Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
2Sept. 20@ Kansas City ChiefsGEHA Field at Arrowhead Stadium8:20 p.m.NBCBuy Tickets
3Sept. 27Houston TexansLucas Oil Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
4Oct. 4@ Washington CommandersTottenham Stadium9:30 a.m.NFL NetworkBuy Tickets
5Oct. 11@ Pittsburgh SteelersAcrisure Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
6Oct. 18Tennesse TitansLucas Oil Stadium1 p.m.FOXBuy Tickets
7Oct. 25@ Minnesota VikingsU.S. Bank Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
8Nov. 1@ Jacksonville JaguarsEverBank Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
9Nov. 8Dallas CowboysLucas Oil Stadium1 p.m.FOXBuy Tickets
10Nov. 15Miami DolphinsLucas Oil Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
11Nov. 19@ Houston TexansReliant Stadium8:15 p.m.Amazon PrimeBuy Tickets
12Nov. 29New York GiantsLucas Oil Stadium1 p.m.FOXBuy Tickets
13BYE WEEK
14Dec. 13@ Philadelphia EaglesLincoln Financial Field1 p.m.FOXBuy Tickets
15Dec. 20@ Tennessee TitansNissan Stadium1 p.m.CBSBuy Tickets
16TBDCincinnati BengalsLucas Oil StadiumTBDTBDBuy Tickets
17Jan. 3@ Cleveland BrownsHuntington Bank Field1 p.m.FOXBuy Tickets
18TBDJacksonville JaguarsLucas Oil StadiumTBDTBDBuy Tickets

The Colts on Thursday also announced opponents, dates and times for their three preseason games.

Colts announce 2026 preseason opponents

The Colts will host two preseason games at Lucas Oil Stadium in August.

Colts scheduled for 2 primetime games in 2026 regular season

The Colts will play on Thursday Night Football for the first time since 2022.

2026 Colts Schedule Tracker: Live Updates

Keep track of all updates to the 2026 NFL schedule, including early announcements, international games & more!

Colts single game tickets on sale tomorrow after NFL Schedule release

Fans still can join Colts Single Game Priority List for first access

Colts to face Washington Commanders at Tottenham Stadium in London in Week 4 of 2026 NFL regular season

The Colts will play in Europe for the third time in four seasons when they face the Commanders in London in 2026.

Indianapolis Colts spielen als Auswärtsteam beim NFL London Game 2026 im Tottenham Hotspur Stadium

Colts bestreiten nach Frankfurt (2023) und Berlin (2025) ihr drittes Regular-Season-Spiel in Europa – Gegner am 4. Oktober sind die Washington Commanders

Colts 2026 single game tickets to go on sale Thursday

Tickets for the team's eight home games of 2026 will release when the NFL announces the schedule for the upcoming season.

Colts' 2026 opponents finalized

In addition to their AFC South opposition, the Colts will host the Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, Miami Dolphins, New York Giants and Baltimore Ravens at Lucas Oil Stadium during the 2026 regular season.

2025 quarterback schedule: When Colts could face Patrick Mahomes, C.J. Stroud, Cam Ward, Matthew Stafford, Justin Herbert this season

The Colts' 2025 regular season schedule was unveiled Wednesday night.

5 Colts Things: Inside the 2025 regular season schedule

The Colts unveiled their 2025 regular season schedule on Wednesday.

Colts release 2025 regular season schedule

The Colts will open the 2025 season at home against the Miami Dolphins on Sept. 7.

