UNA CONVERSACIÓN CON GREG MANUSKY - SEGUNDA PARTE

¿Por qué elegir la universidad que eligió?

"Mi padre siempre me dijieron que para estar seguro de donde iba porque iba a ser los cuatro mejores años de mi vida. Él me dijo que elegira una escuela que quería y respetaba. Fui a Colgate. Me encantaron los chicos que fueron allí y el entrenador en jefe, Fred Dunlap. Todavía hoy en día, hablo con él un par de veces al año. Esos señores, la organización y la sensación que tuve no fue excepcional. Si alguien me dice ahora, "Se podría haber ido a la Universidad Estatal de Pensilvania y Ohio State," yo no habría cambiado lo que tengo de Colgate. La memoria, el buen fútbol y la tradición que había allí era el mejor."

¿Cuál fue tu mejor experiencia universitaria?

"Yo nunca realmente tenía un momento especial, era sólo un gran momento hasta el final. Mi padre estaba en lo cierto acerca de esos cuatro años, siendo una parte importante de su vida. Creo que el momento de menor a mayor y sería cuando no se elaborado por un equipo de la NFL, así que lo mejor y lo peor son entretejidos. Que se promociona a obtener redactado cuando tenían 12 rounds, y no lo hice. Estaba frustrado y molesto. Durante ese tiempo, jugar en la NFL era la única meta en mi vida. Tuve la suerte de conseguir un agente libre prueba con Washington. Fue la mejor experiencia que he tenido, porque yo tenía un lugar para recoger, en lugar de ser seleccionado en algún lugar donde tal vez yo no encajaba en su esquema. Acabé por hacer el equipo, así que lo que comenzó como una negativa (no ser seleccionado) realmente impactó mi carrera en la mejor manera."

¿Cuándo empezó a pensar en una carrera en el fútbol después de que sus días como jugador?

"Probablemente mi primer año. Yo estaba jugando bien, y eso es (una carrera profesional) lo que estaba buscando. Ese año, tuve un par de partidos buenos y me puse a pensar que tal vez tenía la oportunidad de tener la universidad más allá. "

¿Cuál es tu cita favorita en el fútbol, ​​el liderazgo, etc, que ha dado forma a su carrera de más? Explique cómo / por qué / cuando lo encontraron y cómo lo han aplicado.

"Me gusta, 'Hacer lo malo en bueno." Siempre hay que hacer eso. Cualquiera que sea el malo es, siempre hay una buena parte de eso. Yo no creo en el azar. No hay tal cosa como la casualidad. Usted hace su oportunidad. Ese es el tipo de persona que soy. Sólo recuerdo los entrenadores de vuelta en el día diciendo: 'Haz lo malo en bueno." Recuerdo que en la universidad, tal vez algunos de los jugadores diciendo. Lo he visto trabajar. Es básico, pero funciona. Agitar y hornear, bebé. Soy un tipo grande de la película. Me encantan las películas y las citas y las líneas en las películas. Mis hermanos y yo hemos estado citando a las líneas de las películas de los años. 'Shake y hornear, bebé, "que era de Talladega Nights. (Yo uso) cualquier cosa para conseguir chicos bombeado y motivado para jugar con usted. Me motivó a mis entrenadores. Eso es una cosa de Tony Dungy, que quería jugar para él y que quería que él tenga éxito. Un año que fue colocado en la reserva de lesionados con un riñón lacerado. Fue entonces cuando se podría volver y Tony me dijo: 'Vas a estar de vuelta. "Perdimos un juego que no estaba jugando y me sentí mal en mi corazón para Tony que habíamos perdido un juego. Ese es el tipo de sentimiento que trato de sacar de sus jugadores."

¿Qué cantidad de entrenamiento es el entrenamiento del deporte y cuánto de ella está enseñando a los jóvenes?

"Ser un entrenador, el número uno, tienes que ser un maestro. Hay que enseñarles en su marco, y todo el mundo es diferente. La segunda cosa es, usted tiene que ser un psicólogo, '¿Cómo se llega a ese jugador, y qué es lo que tiene éxito y el fracaso en el?' Cuanto más tiempo estoy en ella, veo que usted tiene que leer sus jugadores y sabe lo que funciona mejor para ellos. ¿Se pie-through? ¿Está tirando de ellos hacia un lado? ¿Está gastando más tiempo con ellos en las mañanas? Usted encontrará lo que funciona y hacerlo de nuevo en las reuniones. Algunos jugadores son así. Tienes que ser un psicólogo para averiguar cómo aprenden y cómo motivarlos. A veces bromeamos con ellos, a veces es de otra manera. La temporada es larga, es extenuante, tiene altos y bajos. Tienes que conseguir que cada jugador a través de que todas las semanas. Es un reto. Hay diferentes maneras a los jugadores desafíos, y incluso el propio cuerpo técnico. Usted encontrar la forma de la piel del gato."

¿Cuál es el área geográfica en la que han vivido o trabajado que te gusta más?

"Hemos estado en San Diego durante los últimos 10 años. Mi esposa, Laurie, le gusta el sol. Cuando yo jugaba, que tenía un lugar en la zona de Boca Ratón. Nos gusta la playa. En cualquier lugar hay una playa que es bueno. "

¿Cuál es su momento más grande de fútbol antes de la NFL y la NFL?

"En la universidad, yo realmente no tenía una. En la universidad, era toda la experiencia. Fue muy divertido jugar al fútbol y jugar con los chicos en el equipo. En la NFL, fue muy divertido cuando hice el equipo de All-Madden. De ser nombrado para que mostró un poco de respeto para lo que estaba haciendo como un Jugador de equipos especiales. Nunca he hecho un Pro Bowl. Yo era un segundo suplente de un año para el Pro Bowl, así que hacer el equipo All-Madden era un buen momento."

¿Qué es del fútbol que le lleva más?

"Ganar y la competencia es la cosa. No quiero perder. No quiero un hombre que consegue "un arriba" en mí. Esa es mi mentalidad. Yo era así cuando yo jugaba, y va en contra de otro coordinador que es lo mismo. Me enojo cuando me di cuenta de un equipo que iba a hacer algo y yo no he llamado algo la forma en que debería haber llamado. Nunca voy a recuperar una llamada, pero me gusta el juego de ajedrez del ir y venir y la estrategia contra otros entrenadores. Me gusta el partido-mentalmente. Es una parte estimulante de este deporte, y me gusta computer."

Le resulta que las relaciones en el camino significa más de los logros, o hacer los dos van mano a mano?

"Son las relaciones. Nunca he estado en un Super Bowl. No puedo esperar a llegar allí y tener la oportunidad de entrenar en uno. Siempre quise jugar en uno, pero yo soy demasiado viejo. La contracción de un grupo es lo que te gusta, y que la tensión llega con el tiempo. Es un fideicomiso. Le digo a los chicos en las reuniones, "sólo porque estoy usando el logotipo de un equipo en el pecho y el sombrero, no significa que usted debe respetar o confiar en mí en este momento." Viene con un montón de tiempo y energía y las experiencias juntos. Vas a través de tantos desafíos, las emociones, altos y bajos, lo hace formar relaciones, y eso es lo que recuerdas. Como he dicho, todavía me mantengo en contacto con mi entrenador de la universidad. Las relaciones pueden durar durante un tiempo largo."

¿Tienes algún ritual o superstición?

"Como jugador, tenía un montón. Sólo la forma en que grabó los dedos, la forma de ponerse los zapatos, ¿cómo te ató los zapatos, que se fueron al cuarto de baño, eran tantos. Como jugador, yo les hacía todo el tiempo. No sé por qué. Era sólo yo, no un grupo de chicos. Como entrenador, no tengo ninguna. Ya sabes lo que tienes que prepararse y preparar a los demás. La preparación es la clave, y prevalece sobre cualquier ritual o superstición. No deje nada al azar."

Si no fuera entrenador, ¿qué harías?

"Probablemente sería la enseñanza secundaria. Ese era mi plan cuando me retiré del fútbol y antes de empezar a entrenar. Yo pensaba que iba a retirarse a Titusville, Pennsylvania y enseñar. Yo iba a enseñar matemáticas. Yo era bastante bueno en matemáticas, hasta que llegué a la geometría analítica. La primera clase me voló la cabeza y tuve que salir. Cuando fui a la primera clase y la maestra dijo: "Usted debe saber esta forma y que usted debe saber esta forma:" Yo no los conocía. Había una chica en mi dormitorio que me preguntó: 'Usted no sabe eso? "Yo dije,' Me voy de aquí." Yo sabía que tenía que salir. Esa clase de geometría analítica me dejaron alucinado. Yo había visto a otros a alcanzar su límite en las matemáticas, y yo los míos. Antes de eso, yo estaba bien en matemáticas. No me ayudó, sin embargo. Mis hijos, Colton, Jake Logan y Chandler, me preguntaron, '¿Qué necesito esto? ¿Qué necesito para tener las matemáticas? "Yo les digo que lo uso mucho, y lo hago en mi forma de ver películas y romper porcentajes. Les digo a mis hijos a mantener una mente abierta y aprender."

¿Quién es el jugador más memorable que han entrenado o ha estado por ahí?

"Había tantos - Joe Montana, Jimmy McMahon, Roger Craig, Doug Williams. Un jugador que realmente respetan fue cuando yo estaba en Washington fue Monte Coleman. Él no jugó como apoyador durante 13 años. Realmente respeto al hombre y el aura que tenía a su alrededor. Era un gran hombre. Monte tenía su derecho la vida, los niños grandes, de gran familia, gran carrera. Yo lo respetaba por eso."

Tenía que ser un momento de diversión jugando allí, ¿no?

"Fue muy divertido. Los fans son muy apasionados. Hemos jugado en el Estadio RFK, un lugar difícil para los visitantes. El lugar sacudió todo el tiempo. Los stands que suben y bajan. He jugado con grandes jugadores - Ricky Sanders, Art Monk, los cerdos en la delantera, Marcos Rypien. Eran un grupo de talentosos chicos."

Su carrera que le ha impedido celebración de las fiestas tradicionales. ¿Tiene uno que se destaca en particular?