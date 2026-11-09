Limited time only! No fees on single-game tickets for remaining 2026 Colts home games

Indianapolis – The Indianapolis Colts are eliminating fees for single-game tickets to the remaining Colts regular-season home games at Lucas Oil Stadium.
Fans who buy single-game tickets today – Mon., Nov. 9, beginning at 9 a.m., to Wed., Nov. 11 at 11:59 p.m. ET – will not be charged additional ticket fees at checkout.
The limited number of tickets are available at Colts.com/nofee
Remaining 2026 Home Schedule @ Lucas Oil Stadium
All times are Eastern
|DATE
|OPPONENT
|TIME
|Sunday, November 15
|Miami Dolphins
|1pm
|Sunday, November 29
|New York Giants
|1pm
|TBD (Week 16)
|Cincinnati Bengals
|TBD
|January 9 or 10
|Jacksonville Jaguars
|TBD