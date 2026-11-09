 Skip to main content
For The Shoe
Advertising

Limited time only! No fees on single-game tickets for remaining 2026 Colts home games

Limited time offer available today through Nov. 11

Nov 09, 2026 at 09:00 AM
Author Image
Colts Communications
26-Colts-No-Fees_16x9

Indianapolis – The Indianapolis Colts are eliminating fees for single-game tickets to the remaining Colts regular-season home games at Lucas Oil Stadium.

Fans who buy single-game tickets today – Mon.Nov. 9, beginning at 9 a.m., to Wed., Nov. 11 at 11:59 p.m. ET – will not be charged additional ticket fees at checkout.

The limited number of tickets are available at Colts.com/nofee

Remaining 2026 Home Schedule @ Lucas Oil Stadium

All times are Eastern

DATEOPPONENTTIME
Sunday, November 15Miami Dolphins1pm
Sunday, November 29New York Giants1pm
TBD (Week 16)Cincinnati BengalsTBD
January 9 or 10Jacksonville JaguarsTBD

Related Content

news

Week Nine 'White Out Game' vs. Cowboys coming to Lucas Oil Stadium November 8

The Indianapolis Colts' iconic white-on-white uniform will return to gameday for the Week Nine "White Out Game," presented by Lucas Oil, against the Dallas Cowboys at Lucas Oil Stadium on Sun., Nov. 8.

Fans are encouraged to wear their white Colts gear and join the team in transforming Lucas Oil Stadium into a "White Out." More gameday info is available at Colts.com/Gameday.

news

COLTS GAMEDAY TRAFFIC ADVISORY: Downtown road closures, I-65 and I-70 construction to impact travel

Fans attending Colts games at Lucas Oil Stadium should plan ahead and allow extra travel time due to ongoing road construction projects affecting several major routes into downtown Indianapolis.

news

Colts to celebrate 'Crucial Catch,' Adam Vinatieri Ring of Honor this Sunday

At this Sunday's game vs. the Tennessee Titans, presented by Ascension St. Vincent, the Indianapolis Colts will celebrate two great occasions.

news

Colts to debut 'Anvil Strike' Rivalries uniform for Sunday's game vs. Houston Texans

Official Rivalries gear is available at shop.Colts.com or the Colts Pro Shop at Lucas Oil Stadium.

news

'No fees, Just football' Single-game tickets return for 2026 home schedule

Limited time offer available Sept. 8-9 only

news

Colts launch Countdown to Kickoff with citywide celebrations ahead of 2026 home opener

From the Blueing of the Canal and Colts 5K to community outreach events, fan experiences and the Home Opener against the Baltimore Ravens, the Indianapolis Colts are inviting Colts Nation to celebrate the return of football through Countdown to Kickoff festivities across Central Indiana.

news

Just announced! Colts 2026 gameday giveaways, entertainment and promotions

Special themes include the debut of the Colts new NFL x Nike Rivalries uniform, a celebration of Colts Legend Adam Vinatieri, Kicking the Stigma, Indiana Nights, Salute to Service and more.

news

Colts reveal 'Anvil Strike' Rivalries uniform for Sept. 27 game vs. Houston Texans

The Indianapolis Colts today unveiled the "Anvil Strike" Rivalries uniform, which the team will debut against AFC South division foe Houston on Sun., Sept. 27, at Lucas Oil Stadium.

news

Colts to unveil new 'Rivalries' uniforms on Aug. 25

The Colts, along with the rest of the AFC South and NFC North, will participate in the NFL's Rivalries Uniform program in 2026.

news

What's new at Lucas Oil Stadium for the 2026 season

As the Colts prepare to kick off the 2026 season, fans returning to Lucas Oil Stadium can expect upgraded amenities and fresh gameday experiences designed to make every visit better than ever.

news

Colts and Gold Hinge Launch Exclusive Women's Apparel Collection

The Indianapolis Colts and Gold Hinge have teamed up through the NFL Local Collaboration Program to debut an exclusive women's apparel collection designed for the modern female fan. Inspired by Colts tradition, Indianapolis pride and Gold Hinge's signature style, the five-piece collection blends fashion and fandom for women who are all in, on and off gameday.

Want more Colts content from the official source? Add Colts.com to your list of source preferences on Google today!
Advertising