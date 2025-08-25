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2026 Food & Drink Allergen Guide

Aug 25, 2025 at 11:00 AM

Vegan items are marked with an asterisk*

Gluten-Friendly

BBQ Brisket Nachos: 105, 129, 135, 513, 524, 54

BBQ Pulled Pork Nachos 105, 129, 135, 513, 524, 540

Buffalo Chicken Loaded Fries: 105, 347, 543

Buffalo Chicken Loaded Nachos: 105, 347, 543

Cheese Cup: Numerous Locations

Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541

Chili Cheese Fries: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Chili Cheese Nachos: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 331, 349, 511, 515, 529, 538, 542, East Steet Club, East Loge Club, West Street Club, and West Loge Club

Chorizo Nacho: East Loge Club, West Loge Club

Elote Street Corn: East Loge Club, West Loge Club

French Fries: 105, 121, 151, 306, 320, 333, 347, 506, 520, 533, 543, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Fritos Walking Taco: 121, 520

Korean Chicken Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Loaded Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541

Machup Nacho Box: East Street Club, West Street Club

Nachos Grande: 148, 349, 547

Nachos with Cheese: Numerous Locations

Nuts: 118

Philly Cheesesteak Loaded Fries: 105, 347, 543

Philly Cheesesteak Loaded Nachos: 105, 347, 543

Popcorn: Numerous Locations

Pork Al Pastor Nachos: East Street Club, West Street Club

Rice Bowl: 148, 349, 547

Stadium Nacho Box: East Street Club, West Street Club

Steak Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Tacos: 144, 328, 510, 538, East Loge Club, West Loge Club

Dairy Free

Beef and Broccoli: 109

Ben’s Soft Pretzels: 114, 141, 538

Bratwurst: 103, 108, 124, 128, 132, 148, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542

Chicken Tender Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Chicken Teriyaki: 109

French Fries: 105, 121, 151, 306, 320, 333, 347, 506, 520, 533, 543, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Fried Rice: 109

Hot Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 331, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542, East Steet Club, East Loge Club, West Street Club, and West Loge Club

Italian Sausage: 326, 527

Nuts: 118

Peanuts: Numerous Locations

Polish Sausage: 326, 527

Popcorn: Numerous Locations

Tacos: 144, 328, 510, 538, East Loge Club, West Loge Club

Tater Tots: 105, 347, 543

Veggie Burger Basket: 151, 306, East Street Club, West Street Club

Veggie Hummus Wrap: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Vegetarian

Candy: Numerous Locations

Cheese Cup: Numerous Locations

Chili Cheese Fries: 105, 121, 151, 306, 320, 333, 347, 506, 520, 533, 543, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Chili Cheese Nachos: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 331, 349, 511, 515, 529, 538, 542, East Steet Club, East Loge Club, West Street Club, and West Loge Club

Chips: 111, 124, 152, 304, 327, 349, 506, 516, 520, 527, 543, 547, East Street Club, West Street Club

Churro Fries: 144, 328, 510, 538

Coffee: 105, 136, 148, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Cotton Candy*: 135

Dessert Cobbler: East Street Club, West Street Club

Dirty Sodas: 529

Dippin' Dots: 114, 122, 142, 322, 513, 542, East Street Club, West Street Club

Elote Street Corn: East Loge Club, West Loge Club

Fried Rice: 109

Fruit Smoothies: 143, 346, 528

Garlic Cheese Curds: 151, 320, 506, 520

Hot Box Cheese Pizza: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, West Street Club

Hot Chocolate: East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Kids Meal - Uncrustable: 121, 151, 306, 333, 506, 533, East Street Club, West Street Club

Mac and Cheese: East Street Club, West Street Club

Nachos with Cheese: Numerous Locations

Novelty Ice Cream: 108, 117, 136, 148A, 306, 320, 347, 520, East Street Club, West Street Club

Nuts: 118

Peanuts*: Numerous Locations

Popcorn: Numerous Locations

Rice Bowl: 148, 349, 547

Sno-Cones*: 135

Soft Pretzel: Numerous Locations

Tater Tots: 105, 347, 543

Vegan Street Loaded Fries*: 105, 347, 543

Vegan Street Loaded Nachos*: 105, 347, 543

Vegan Street Loaded Tots*: 105, 347, 543

Veggie Burger Basket: 151, 306, East Street Grill, West Street Gill

Veggie Hummus Wrap*: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Soy Free

Hot Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Ben's Soft Pretzel: 114, 141, 538

Bratwurst: 103, 108, 124, 128, 132, 148, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542

Cheese Cup: Numerous Locations

Cheeseburger Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547

Chicken Tenders Basket: 121, 151, 306, 333, 506, 533

Double Smashburger Basket: East Street Club, West Street Club

Hot Box Pizza: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, West Street Club

Italian Sausage: 326, 527

Korean Chicken Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Korean Chicken Tacos: East Loge Club, West Loge Club

Nachos with Cheese: Numerous Locations

Nuts: 118

Polish Sausage: 326, 527

Popcorn: Numerous Locations

Pretzels: Numerous Locations

Steak Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Steak Tacos: East Loge Club, West Loge Club

Nut Free

BBQ Brisket Hot Dog: 129, 513, 524, 540

BBQ Brisket Nachos: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540

BBQ Brisket Sandwich: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540

Ben's Soft Pretzel: 114, 141, 538

Ben's Soft Pretzels: 114, 141, 538

Bratwurst: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542

Buffalo Chicken Loaded Fries: 105, 347, 543

Buffalo Chicken Loaded Nachos: 105, 347, 543

Buffalo Chicken Loaded Tots: 105, 347, 543

Cheese Cup: Numerous Locations

Cheeseburger Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541

Cheesesteak Sandwich: 112, 129, 514, 541

Chicken Caesar Salad: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Chicken Tender Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Chili Cheese Dog: 103, 108, 124, 128, 132, 148, 322, 349, 511, 515, 538, 542

Chili Cheese Fries: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Chorizo Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Double Smashburger Basket: East Street Club, West Street Club

Elote Street Corn: East Loge Club, West Loge Club

For The Fans Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 326, 349, 511, 513, 515, 524, 527, 529, 538, 540, 542

For The Fans Nacho: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542

French Fries: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Fried Rice: 109

Garlic Cheese Curds: 151, 320, 506, 520

Hot Box Pizza: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Hot Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Italian Sausage: 326, 527

Kids Meal - Chicken Tenders: 121, 151, 306, 333, 506, 533, East Street Club, West Street Club

Korean Chicken Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Loaded Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541

Loaded Cheesesteak Sandwich: 112, 129, 514, 541

Mac and Cheese: East Street Club and West Street Club

Matchup Nacho Box: East Street Club, West Street Club

Meatball Calzone: East Street Club, Easy Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Meatball Sub: East Street Club, Easy Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Nacho Grande: 148, 349, 547

Nachos with Cheese: Numerous Locations

Philly Cheesesteak Loaded Fries: 105, 347, 543

Philly Cheesesteak Loaded Nachos: 105, 347, 543

Philly Cheesesteak Loaded Tots: 105, 347, 543

Polish Sausage: 326, 527

Popcorn: Numerous Locations

Pork Al Pastor Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Pork Tenderloin: 121, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, West Street Club

Prime Rib Sandwich: East Loge Club, West Loge Club

Pulled Pork Hot Dog: 129, 513, 524, 540

Pulled Pork Nachos: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540

Pulled Pork Sandwich: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540

Rice Bowl: 148, 349, 547

Smokehouse Platter: East Street Club, West Street Club

Soft Pretzels: Numerous Locations

Spicy Chicken Sandwich Basket: 121, 306, 533, 547

Stadium Nacho Box: East Street Club, West Street Club

Steak Nachos: East Loge Club, West Loge Club

Tacos: 144, 328, 510, 538, East Loge Club, West Loge Club

Tater Tots: 105, 347, 543

Veggie Burger Basket: 151, 306, East Street Club, West Street Club

Veggie Hummus Wrap: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club

Walking Taco: 121, 520

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