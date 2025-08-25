2026 Food & Drink Allergen Guide

Vegan items are marked with an asterisk*
Gluten-Friendly
BBQ Brisket Nachos: 105, 129, 135, 513, 524, 54
BBQ Pulled Pork Nachos 105, 129, 135, 513, 524, 540
Buffalo Chicken Loaded Fries: 105, 347, 543
Buffalo Chicken Loaded Nachos: 105, 347, 543
Cheese Cup: Numerous Locations
Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541
Chili Cheese Fries: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Chili Cheese Nachos: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 331, 349, 511, 515, 529, 538, 542, East Steet Club, East Loge Club, West Street Club, and West Loge Club
Chorizo Nacho: East Loge Club, West Loge Club
Elote Street Corn: East Loge Club, West Loge Club
French Fries: 105, 121, 151, 306, 320, 333, 347, 506, 520, 533, 543, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Fritos Walking Taco: 121, 520
Korean Chicken Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Loaded Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541
Machup Nacho Box: East Street Club, West Street Club
Nachos Grande: 148, 349, 547
Nachos with Cheese: Numerous Locations
Nuts: 118
Philly Cheesesteak Loaded Fries: 105, 347, 543
Philly Cheesesteak Loaded Nachos: 105, 347, 543
Popcorn: Numerous Locations
Pork Al Pastor Nachos: East Street Club, West Street Club
Rice Bowl: 148, 349, 547
Stadium Nacho Box: East Street Club, West Street Club
Steak Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Tacos: 144, 328, 510, 538, East Loge Club, West Loge Club
Dairy Free
Beef and Broccoli: 109
Ben’s Soft Pretzels: 114, 141, 538
Bratwurst: 103, 108, 124, 128, 132, 148, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542
Chicken Tender Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Chicken Teriyaki: 109
French Fries: 105, 121, 151, 306, 320, 333, 347, 506, 520, 533, 543, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Fried Rice: 109
Hot Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 331, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542, East Steet Club, East Loge Club, West Street Club, and West Loge Club
Italian Sausage: 326, 527
Nuts: 118
Peanuts: Numerous Locations
Polish Sausage: 326, 527
Popcorn: Numerous Locations
Tacos: 144, 328, 510, 538, East Loge Club, West Loge Club
Tater Tots: 105, 347, 543
Veggie Burger Basket: 151, 306, East Street Club, West Street Club
Veggie Hummus Wrap: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Vegetarian
Candy: Numerous Locations
Cheese Cup: Numerous Locations
Chili Cheese Fries: 105, 121, 151, 306, 320, 333, 347, 506, 520, 533, 543, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Chili Cheese Nachos: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 331, 349, 511, 515, 529, 538, 542, East Steet Club, East Loge Club, West Street Club, and West Loge Club
Chips: 111, 124, 152, 304, 327, 349, 506, 516, 520, 527, 543, 547, East Street Club, West Street Club
Churro Fries: 144, 328, 510, 538
Coffee: 105, 136, 148, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Cotton Candy*: 135
Dessert Cobbler: East Street Club, West Street Club
Dirty Sodas: 529
Dippin' Dots: 114, 122, 142, 322, 513, 542, East Street Club, West Street Club
Elote Street Corn: East Loge Club, West Loge Club
Fried Rice: 109
Fruit Smoothies: 143, 346, 528
Garlic Cheese Curds: 151, 320, 506, 520
Hot Box Cheese Pizza: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, West Street Club
Hot Chocolate: East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Kids Meal - Uncrustable: 121, 151, 306, 333, 506, 533, East Street Club, West Street Club
Mac and Cheese: East Street Club, West Street Club
Nachos with Cheese: Numerous Locations
Novelty Ice Cream: 108, 117, 136, 148A, 306, 320, 347, 520, East Street Club, West Street Club
Nuts: 118
Peanuts*: Numerous Locations
Popcorn: Numerous Locations
Rice Bowl: 148, 349, 547
Sno-Cones*: 135
Soft Pretzel: Numerous Locations
Tater Tots: 105, 347, 543
Vegan Street Loaded Fries*: 105, 347, 543
Vegan Street Loaded Nachos*: 105, 347, 543
Vegan Street Loaded Tots*: 105, 347, 543
Veggie Burger Basket: 151, 306, East Street Grill, West Street Gill
Veggie Hummus Wrap*: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Soy Free
Hot Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Ben's Soft Pretzel: 114, 141, 538
Bratwurst: 103, 108, 124, 128, 132, 148, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542
Cheese Cup: Numerous Locations
Cheeseburger Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547
Chicken Tenders Basket: 121, 151, 306, 333, 506, 533
Double Smashburger Basket: East Street Club, West Street Club
Hot Box Pizza: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, West Street Club
Italian Sausage: 326, 527
Korean Chicken Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Korean Chicken Tacos: East Loge Club, West Loge Club
Nachos with Cheese: Numerous Locations
Nuts: 118
Polish Sausage: 326, 527
Popcorn: Numerous Locations
Pretzels: Numerous Locations
Steak Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Steak Tacos: East Loge Club, West Loge Club
Nut Free
BBQ Brisket Hot Dog: 129, 513, 524, 540
BBQ Brisket Nachos: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540
BBQ Brisket Sandwich: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540
Ben's Soft Pretzel: 114, 141, 538
Ben's Soft Pretzels: 114, 141, 538
Bratwurst: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542
Buffalo Chicken Loaded Fries: 105, 347, 543
Buffalo Chicken Loaded Nachos: 105, 347, 543
Buffalo Chicken Loaded Tots: 105, 347, 543
Cheese Cup: Numerous Locations
Cheeseburger Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541
Cheesesteak Sandwich: 112, 129, 514, 541
Chicken Caesar Salad: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Chicken Tender Basket: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Chili Cheese Dog: 103, 108, 124, 128, 132, 148, 322, 349, 511, 515, 538, 542
Chili Cheese Fries: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Chorizo Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Double Smashburger Basket: East Street Club, West Street Club
Elote Street Corn: East Loge Club, West Loge Club
For The Fans Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 326, 349, 511, 513, 515, 524, 527, 529, 538, 540, 542
For The Fans Nacho: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542
French Fries: 121, 151, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Fried Rice: 109
Garlic Cheese Curds: 151, 320, 506, 520
Hot Box Pizza: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Hot Dog: 103, 108, 124, 128, 129, 132, 148, 304, 322, 349, 511, 513, 515, 524, 529, 538, 540, 542, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Italian Sausage: 326, 527
Kids Meal - Chicken Tenders: 121, 151, 306, 333, 506, 533, East Street Club, West Street Club
Korean Chicken Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Loaded Cheesesteak Nachos: 112, 129, 514, 541
Loaded Cheesesteak Sandwich: 112, 129, 514, 541
Mac and Cheese: East Street Club and West Street Club
Matchup Nacho Box: East Street Club, West Street Club
Meatball Calzone: East Street Club, Easy Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Meatball Sub: East Street Club, Easy Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Nacho Grande: 148, 349, 547
Nachos with Cheese: Numerous Locations
Philly Cheesesteak Loaded Fries: 105, 347, 543
Philly Cheesesteak Loaded Nachos: 105, 347, 543
Philly Cheesesteak Loaded Tots: 105, 347, 543
Polish Sausage: 326, 527
Popcorn: Numerous Locations
Pork Al Pastor Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Pork Tenderloin: 121, 306, 320, 333, 506, 520, 533, 547, East Street Club, West Street Club
Prime Rib Sandwich: East Loge Club, West Loge Club
Pulled Pork Hot Dog: 129, 513, 524, 540
Pulled Pork Nachos: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540
Pulled Pork Sandwich: 105, 129, 135, 326, 513, 524, 540
Rice Bowl: 148, 349, 547
Smokehouse Platter: East Street Club, West Street Club
Soft Pretzels: Numerous Locations
Spicy Chicken Sandwich Basket: 121, 306, 533, 547
Stadium Nacho Box: East Street Club, West Street Club
Steak Nachos: East Loge Club, West Loge Club
Tacos: 144, 328, 510, 538, East Loge Club, West Loge Club
Tater Tots: 105, 347, 543
Veggie Burger Basket: 151, 306, East Street Club, West Street Club
Veggie Hummus Wrap: 105, 117, 125, 136, 148, 304, 510, 526, 537, East Street Club, East Loge Club, West Street Club, West Loge Club
Walking Taco: 121, 520